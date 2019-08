Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha salutato in conferenza stampa il centrocampista Donny van de Beek, ormai prossimo al Real Madrid: "E' stato molto importante per noi nella scorsa stagione e ha cominciato questa con entusiasmo, freschezza e molta energia. La sua partenza è una perdita, però sapevamo che poteva succedere. Non volevamo perderlo e abbiamo fatto tutto il possibile per mantenerlo all'Ajax, però quando un club di questo calibro entra in scena, la cosa è difficile". Andrà al Real per 60 milioni di euro. Un affare che chiude le porte alla grande spesa per Paul Pogba, sempre più vicino a una permanenza allo United, con il sogno Juve non del tutto abbandonato. Lo stesso Donny van de Beek ha detto a Fox Sports: "Sì, il Real Madrid è interessato a me. ma si sta andando molto veloce. Non voglio parlare di cosa c'è o cosa no, ora voglio concentrarmi sul Vitesse".