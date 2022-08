In un'intervista rilasciata, l'allenatore del Manchester United Ten Hag, è tornato a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo, ormai certo della sua permanenza ad Old Trafford.'Ci sono stati tanti giocatori che sono andati via a partita in corso, ma il centro dell'attenzione è tutta su Cristiano e questo non è giusto. Abbiamo un grande attaccante e sono molto felice che sia qui. È in rosa'.