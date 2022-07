"Cristianonon è in vendita". Intervenuto in conferenza stampa, Erikha provato a spegnere le voci relative al futuro dell'attaccante ex, ribadendo che il giocatore non è partito in tournée con il"per ragioni personali". "Non vedo l'ora di lavorare con lui, ci ho parlato e non mi ha detto di voler andare via" ha affermato il tecnico olandese. "Per me non è in vendita, fa parte dei nostri piani, vogliamo entrambi vincere insieme". La realtà dei fatti, però, è ben diversa: il portoghese, infatti, vuole giocare lae punta ad accasarsi altrove. Su di lui si registra il forte interesse del