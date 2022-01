Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e uno dei nodi ancora da sciogliere in casa Juve, riguarda il futuro dell'olandese Ihattaren, ora in prestito alla Sampdoria. Su di lui si sono mossi diversi club tra cui gli olandesi dell'Ajax che, stanno sondando il terreno da alcuni giorni per capire il reale margine della trattativa.



Sul futuro dell'ex giocatore del Psv è intervenuto anche l'allenatore dei lancieri Ten Hag, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ESPN: '​Non parlo mai di mercato o delle trattative in corso. Sono molti i giocatori accostati a noi e se avremo da comunicare qualcosa lo faremo. Se Ihattaren diventerà un giocatore dell'Ajax allora potrete chiedermi qualunque cosa, ma in questo caso no".