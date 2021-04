L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma di Europa League, in questo contesto ha ricordato l'episodio dell'eliminazione di due anni fa della Juventus dalla Champions League. Questo uno stralcio delle sue parole: "La Roma è una squadra divertente, vogliono vincere giocando un certo tipo di calcio. L'ultima volta fummo eliminati dall'Atalanta, ma a Bergamo giocammo bene. In Champions League abbiamo eliminato la Juventus, due anni fa. Firmerei per raggiungere lo stesso risultato".