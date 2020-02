Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, parla a Ziggo Sport di Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt: "Sarrebbe stato meglio averli? Sì, per 1-2 anni. Sarebbe stato meglio per l'Ajax e il calcio olandese. Con loro si poteva andare avanti in Champions, sono calciatori di grande qualità". Il centrocampista è diventato ufficialmente un giocatore del Barcellona un anno fa, terminando poi la stagione coi Lancieri; il difensore, invece, ha sposato il progetto Juventus.