Dall’Allianz Stadium all’isola della tentazione:, nota tifosa della, potrebbe partecipare a. Secondo le ultime indiscrezioni, nella nuova edizione del popolare programma tv ci sarà spazio anche per la showgirl, già volto apprezzato dei canali Rai. Per la bellissima Elisabetta sarà l’occasione di mettersi alla prova con il fidanzato Alessandro Lucino (autore di un romanzo uscito nelle librerie lo scorso anno). “Vorrei avere la possibilità di partecipare ad un reality televisivo”, ha confessato in questi giorni. Chissà che non possa esaudire subito il proprio desiderio.Presentatrice tv, modella, influencer ( il suo profilo Instagram conta 140mila follower) e… juventina: ecco