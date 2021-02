3







di Nicola Balice

C'è tutta una Juve in scadenza o quasi. C'è tutta una Juve di cui parlare prima che sia troppo tardi. E lo sguardo è rivolto sopratutto a chi ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, per delicatezza e peso di nomi o accordi. È questa in ogni caso la fase in cui alla Continassa la priorità è proprio rivolta al tema dei, tanti, rinnovi di contratto da affrontare a stretto giro di posta. Questione di ore o di giorni per Radu Dragusin, solo delle formalità in mano più che altro dei giocatori le firme dei vari Buffon, Chiellini e pure Pinsoglio. Ma per quel che riguarda la scadenza 2021 tutto o quasi ruota attorno alla situazione di Paratici e dell'inter area tecnica. E poi le grandi firme da valutare in fretta per non restare appesi sul mercato, quelle del 2022: da Dybala a Ronaldo, passando per Cuadrado e Bernardeschi.



