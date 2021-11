Di recente molti allenatore, tra cui il milanista Stefano Pioli, stanno "denunciando" il fatto che a calcio si giochi ormai troppo poco. Il tempo effettivo delle partite continua infatti a diminuire, e come rivela l'indagine riportata dal Corriere dello Sport non dipende tanto dal Var, dato che gli arbitri fanno recuperare tutto (nei minuti di recupero, appunto) mala Premier League 1 minuto e 40, la Bundesliga addirittura 3 minuti. Mentre in Champions League si gioca di più. Dati che alimentano il dibattito sull'introduzione del tempo effettivo.