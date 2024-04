ha replicato ariguardo alle sue dichiarazioni sul tempo effettivo di gioco durante la partita. Il direttore generale bianconero, Franco Collavino, ha smentito le cifre fornite dall'allenatore del Bologna, affermando che la durata effettiva del gioco è stata di 56 minuti, non 31.Collavino ha precisato che i dati citati danon sono accurati e ha fatto riferimento alle statistiche della Lega, le quali indicano un tempo di gioco effettivo di 56 minuti e 18 secondi, in linea o addirittura superiore ai tempi medi della stagione. Ha inoltre sottolineato che la partitaè stata la quarta con il tempo effettivo più lungo del turno. Il dg ha concluso affermando che non vuole alimentare polemiche, ma è importante concentrarsi sugli obiettivi e sui dati veritieri, evitando speculazioni che possano danneggiare l'immagine della squadra.