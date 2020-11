Andrea Pirlo è stato chiaro fin da subito: attacco a due. Morata-Ronaldo. E Dybala? Fuori, in panchina. Con il ritorno di Cristiano - subito decisivo con una doppietta - e lo spagnolo che segna in ogni partita in questa Juve non c'è spazio per l'argentino. Contro lo Spezia non ha giocato nemmeno male rimanendo per un'ora nel vivo del gioco, poi è stato sostituito da Ronaldo e ora per Dybala iniziano tempi duri. In campo c'è tanta concorrenza, nella testa quel rinnovo di contratto ancora in stand by con la scadenza fissata per il 2022. Vicino a lui, la sua Oriana a consolarlo e coccolarlo in questo momento delicato. La cantante argentina, da due anni e mezza fidanzata di Paulo, è sempre più protagonista sui social con scatti sexy sul suo profilo Instagram da più di 5 milioni di follower. Sfoglia la gallery per vedere le foto di Oriana Sabatini, compagna di Dybala