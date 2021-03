Stamattina vi abbiamo documentato le presunte tensioni tra allenatore e vertici della Juventus dal ventre dell'Allianz Stadium ieri dopo la sconfitta per 1-0 contro il Benevento. Voci che però la società bianconera ha smentito. In queste ore, però, emergono altri rumors su una situazione convulsa in casa Juve. Su Sportmediaset si legge infatti di unase Fabio Paratici pubblicamente si è premurato di confermare il progetto tecnico portato avanti da Andrea Pirlo,e si parla persino di un intervento in video-conferenza di John Elkann in persona.Oltre che di un futuro di Pirlo legato alle prossime due partite contro Torino e Napoli.