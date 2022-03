"Il fatto di portare i rinnovi più in là non può creare problemi? Non credo, perché noi abbiamo parlato chiaramente con i giocatori, loro hanno accettato, abbiamo detto che in questo momento preferiamo gli obiettivi sportivi, loro hanno capito e si comportano da professionisti, come è giusto che sia perché sono tutti sotto contratto, qualcuno più lungo, qualcuno finisce a giugno, ma non c'è nessun problema né per noi né per loro". Così ha parlato Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, prima della gara contro la Fiorentina.