Secondo quanto riportato da Telelombardia-Top Calcio 24, unche ha preferito mantenere l'anonimato ha fornito alcune informazioni sull'argomento sollevato dalle recenti indagini condotte dalla trasmissione "Le Iene". Ecco un riassunto delle rivelazioni fatte:Sospetto sull'identità della fonte:Variazioni nelle decisioni del VAR: Le variazioni nelle decisioni del VAR non sarebbero il risultato di "dispetti" tra colleghi arbitri, ma semplicemente dovute a sensibilità arbitrali diverse tra coloro che operano davanti al monitor del VAR.Clima teso intorno alla panchina della Roma: Secondo il dirigente dell'AIA, il clima intorno alla panchina della Roma e alla presenza di José Mourinho potrebbe aver creato un ambiente teso, ma ciò non significa che gli arbitri avrebbero rifiutato di arbitrare le partite della squadra giallorossa.Ammonizione di Simeone nella finale di Supercoppa: L'AIA avrebbe considerato la prima ammonizione di Giovanni Simeone nella finale di Supercoppa come "sotto soglia", ossia un po' forzata.