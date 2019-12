Secondo quanto riportato da Telelombardia anche la Juventus sta facendo un tentativo per riportare in Italia Arturo Vidal. Il club bianconero sfida l'Inter nella corsa al centrocampista cileno. Intanto, ieri il giocatore cileno non ha giocato il clasico: altro indizio verso una sua probabile cessione nel mese di gennaio. Arturo spinge, nonostante la resistenza del board blaugrana: se si concretizzerà la cessione, soltanto il tempo - e le occasioni - sapranno davvero dirlo.