Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester City, ormai è quasi fatta. Un colpo clamoroso a pochi giorni dalla fine del mercato, per cui si attende solo l'intesa tra il portoghese e i bianconeri, che chiedono 28 milioni di euro. Tutti contenti? Ora, forse sì, ma non è stato così semplice. Ronaldo e Pep Guardiola hanno avuto alcuni attriti in passato ed era un po' scettico sul colpo. Come racconta il The Telegraph, che cita fonti interne alla rosa del City, i giocatori hanno appreso in maniera molto positiva le voci sull'arrivo di Ronaldo, giudicato più funzionale rispetto a un centravanti classico come Kane dai suoi futuri compagni.