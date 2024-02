Olise-Juventus, l'idea di scambio con Soulè

Lasi sta già guardando attorno in vista della sessione estiva di mercato. Stando a quanto riferisce oggi Telegraph nel mirino della Vecchia Signora ci sarebbe finito Michael, esterno di 22 anni in forza alLe estimatrici per il giovane non mancano, in estate infatti c'era stato un tentativo anche del Chelsea di portarlo a Londra, non concretizzato. Tuttavia Madama potrebbe offrire al club di Premier un'interessante contropartita.Infatti, la dirigenza della Juve sembra pronta ad intavolare una trattativa di scambio mettendo sul piatto Matias, attaccante argentino classe 2003 che in questa stagione si sta mettendo particolarmente in mostra con la maglia del Frosinone ed era già stato accostato in passato al Crystal Palace. Al momento Olise è fermo ai box per un infortunio di natura muscolare, tuttavia la Juve non sarebbe la sola pretendente, sarebbe nei radar anche di altri club del massimo campionato inglese.