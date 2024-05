La Juventus è interessata a Mason Greenwood, talento di proprietà del Manchester United che quest'anno ha giocato in prestito al Getafe. L'esterno offensivo non rimarrà ai Red Devils, che stanno cercando una soluzione per lasciarlo partire a titolo definitivo. I bianconeri sono da tempo sul giocatore ma la dirigenza è consapevole che dovrà stare attenta anche all'interessamento di altri club. In particolare, come riporta il Telegraph, su Greenwood ci sarebbe anche il Barcellona. In stagione per l'inglese sono arrivati 10 gol e sei assist, numeri importanti per un esterno.