1









"Immergiamoci". Fabio Caressa lo ripete continuamente, nelle sue telecronache Sky della fase post-Covid. Ieri è toccato ai tifosi di Juventus e Genoa ascoltare in più occasioni l'ormai celebre tormentone durante tutto l’incontro di Marassi. Ci si riferisce, ovviamente, alla possibilità di ascoltare per bene le voci di giocatori e staff tecnici a bordocampo approfittando del silenzio generale, ma l'immagine "acquatica" ha acceso la fantasia degli appassionati di calcio, che sui social network in questi giorni si stanno divertendo a immaginare Caressa, come minimo, con pinne e maschera da sub. Ecco una raccolta dei "meme" più divertenti sul tema raccolti su Instagram.