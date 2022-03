Stasera alle ore 21 si accenderanno i riflettori sullo Stadio Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina Juventus. Sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia. C'è grande attesa per il ritorno di Dusan Vlahovic nel suo vecchio stadio e per l'accoglienza che la sua ex tifoseria gli riserverà. A commentare la sfida in diretta su Canale 5 sarà Riccardo Trevisani mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Paganin.