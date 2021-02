1









Presto ci sarà la possibilità di andare dietro alle quinte della Juventus. Segreti, curiosità e aneddoti dello spogliatoio bianconero visti da vicino attraverso la telecamera di Amazon, che si sta preparando a lanciare un nuovo contenuto originale sulla piattaforma Prime Video, con la squadra bianconera protagonista. Dopo aver raccontato le storie di Manchester City, Tottenham, Brasile e Bayern Monaco, infatti, "All or nothing" sbarcherà a Torino. Sarà la seconda volta per i bianconeri, che nel 2017/18 sono già stati protagonisti della serie di Netflix "First Team".