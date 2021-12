Coincidenza di infortuni vuole che domani sera all'Allianz Stadium, per affrontare la Juventus, il Genoa non avrà a disposizione due giocatori molto legati al club bianconero.Il mediano classe '93 ha militato per 3 anni nella Juve: non era parte della formazione titolare, ma da utilissimo comprimario ha partecipato alle due cavalcate fino alle finali di Champions League. Per quanto riguarda il giovane regista, invece, il suo cartellino è attualmente di proprietà bianconera: gioca ancora nel Genoa in prestito fino a fine stagione, ma il suo cartellino è diventato juventino già a gennaio di quest'anno, nell'operazione che ha visto coinvolti in direzione opposta Petrelli e Portanova e che è finita nel mirino dell'inchiesta Prisma.