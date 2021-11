ha lasciato il ritiro della Francia a causa di un problema riportato dopo aver calciato in porta: come racconta RMC Sport, l'ex Juve ha urlato dal dolore prima di essere trasportato fuori dal terreno di gioco.La Francia spiega il problema in un comunicato: "Vittima di un infortunio al quadricipite della coscia destra, Paul Pogba è costretto al forfait nei prossimi due incontri della nazionale francese". Secondo quanto riportato da RMC Sport