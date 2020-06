Non solo Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. I tre big del Milan saranno squalificati per la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riporta Sky Sport, ora Pioli rischia di perdere anche Andrea Conti che non è in perfette condizioni fisiche. Se l'ex Atalanta non recupererà nei prossimi giorni non potrà essere a disposizione contro la Juventus per il match che si dovrebbe disputare il prossimo 12 giugno.