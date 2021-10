Brutte notizie per ile Stefano, che dovranno rinunciare a Mike Maignan (almeno) per la sfida contro il Verona, in programma sabato sera: il portiere francese, come comunicato da una nota della società rossonera, dovrà essere operato al polso sinistro a causa del "persistere di una sintomatologia dolorosa che impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli". Non è ancora noto per quanto tempo Maignan dovrà stare fermo: notizie in tal senso si avranno probabilmente dopo l'intervento, sempre nella giornata di domani.