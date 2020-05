Pessime notizie per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic: come raccontato da Sky Sport, lo svedese nel corso della mattinata, durante l’allenamento, ha riportato un serio infortunio, con rischio di interessamento del tendine d’Achille. Durante la partitella di fine seduta, Ibra ha effettuato uno scatto, appoggiando male il piede e sentendo subito male al polpaccio che lo aveva fatto soffrire tra gennaio e febbraio.



Forte dolore, possibilità concreta che ci sia uno stiramento al gemello, ma si teme, come detto, anche un problema al tendine d’Achille: forti le immagini di Ibra che ha lasciato Milanello col viso molto cupo. Qualora andasse bene, il problema al gemello si risolverebbe in massimo un mese e mezzo. Fosse invece il tendine, sarebbe più difficile il recupero a 39 anni: gli esami saranno tra pochissimo, Ibra rischia anche di terminare la carriera.