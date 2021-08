Annahita Zamanian ha riportato un infortunio muscolare durante la partita di Women Champions League vinta dalla Juventus contro le austriache del St. Polten.Una vera e propria tegola per mister Joe Montemurro, che in queste primissime fasi della stagione stava facendo di Zamanian il faro del gioco bianconero. Nei prossimi giorni staremo a veder quanto tempo la centrocampista dovrà stare ai box e in che modo l'allenatore italo-australiano ridisegnerà il suo scacchiere.