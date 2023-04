La Juve è impegnata a gettarsi alle spalle le ultime uscite deludenti di campionato, oltre alla cocente eliminazione dalla Coppa Italia che ha proiettato l'Inter di Simone Inzaghi in finale. Bisognerà ripartire dalla trasferta contro il Bologna, dove Max Allegri dovrà rinunciare ad una pedina fondamentale per le sorti della squadra.DI MARIA OUT - Il fantasista argentino Angel Di Maria non figurerà nella lista dei convocati a causa di un problema alla caviglia che, lo costringerà a saltare la gara contro gli emiliani.