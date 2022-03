Il numero 7 della Juventus Dusan Vlahovic era partito per il raduno con la nazionale serba. Dusan avrebbe dovuto disputare le amichevoli contro Ungheria e Danimarca. Il serbo però è costretto a fare ritorno a Torino a causa di un infortunio. Decisione presa di comune accordo tra i medici della nazionale e quelli della Juventus.



LE CONDIZIONI - Dusan ha accusato un fastidio all'inguine nel corso della sfida di ieri tra Juventus e Salernitana e dovrà eseguire delle cure a Torino per poter tornare al meglio in vista della Serie A. Per questo motivo ora Vlahovic farà ritorno a Torino.