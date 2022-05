Tegola per la Juve al 40' della finale di Coppa Italia contro l'Inter allo Stadio Olimpico. Danilo è stato infatti costretto a dare forfait per un problema fisico, lasciando il campo con il passo un po' zoppicante. Subito dentro al suo posto - praticamente senza nemmeno riscaldarsi - Alvaro Morata, con Massimiliano Allegri che ha approfittato del "disguido" per alzare il baricentro della squadra e darle più peso offensivo, per provare a centrare quanto prima il pareggio dopo il gol di Barella al 7'. Da verificare le condizioni del brasiliano. Seguiranno aggiornamenti.