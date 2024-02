Pessime notizie in casaconche è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio. Nel recupero della 21ª giornata, nel match dei nerazzurri guidati da Inzaghi contro l’Atalanta, Frattesi è stato sostituito da Klaassen.- L’ex Sassuolo si era appena reso protagonista del gol del 4-0 (anticipo su Pasalic sul primo palo dopo un calcio di punizione battuto morbido da Sanchez dalla destra) prima di essere costretto al cambio per un dolore alla gamba destra - contrattura all’adduttore della coscia -. Le sue condizioni saranno rivalutate nel corso delle prossime ore con eventuali esami diagnostici di rito, volti a verificare la reale gravità dell’infortunio, come riporta calciomercato.com.