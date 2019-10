Il Giappone ha demolito la Mongolia questa mattina nelle partite di qualificazione alla prossima Coppa d'Asia, ma Takehiro Tomiyasu ha poco per cui sorridere. Il difensore del Bologna, prossimo avversario della Juventus dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si è infortunato alla coscia, riportando un problema muscolare che quasi certamente lo terrà fuori per la partita contro i bianconeri. Un problema non da poco per Sinisa Mihajlovic, che lo considera un titolare inamovibile nel suo schieramento.