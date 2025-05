Tecnologia, show e dati: lo stadio si reinventa a Torino con SFS Snack

Si è conclusa, ieri, con successo la tappa torinese di SFS Snack, il format itinerante di SFS dedicato all’innovazione nel mondo dello sport. L’evento, intitolato “Venue Vision: from infrastructure to experience”, ha trasformato l’Allianz Stadium in un laboratorio di idee sul futuro delle arene sportive. Una grande partecipazione di professionisti del settore – tra manager sportivi, architetti, esperti di tecnologia e rappresentanti istituzionali – hanno partecipato a una giornata ricca di contenuti, networking e visioni strategiche.“Gli stadi e le arene sono diventati molto più di semplici luoghi dove si gioca o si assiste a un evento. Sono diventati hub di esperienza, tecnologia e sostenibilità, punti di riferimento urbani in grado di generare valore economico, sociale e culturale. Entro il 2030 gli stadi multifunzionali potrebbero generare fino al 30% in più di ricavi rispetto a quelli utilizzati solo per eventi sportivi. Il 70% delle nuove venue progettate in Europa include spazi per il lavoro, la ristorazione, il retail e il tempo libero.”

Massimo Tucci – Direttore di SFS“Torino ha scelto con decisione di investire sui grandi eventi e sul riutilizzo strategico delle infrastrutture olimpiche. È così che rilanciamo il nostro ruolo nel turismo sportivo e culturale internazionale.”Dario De Stefanis – Direzione Eventi, Comune di Torino“Le venue sportive non possono più permettersi di restare a terra: devono volare il più possibile, essere modulari, accessibili e capaci di ospitare eventi diversi per generare valore ogni giorno dell’anno.”Andrea Santini, Responsabile Parco del Foro Italico – Sport e Salute“L’esperienza di un concerto inizia ben prima dell’ingresso in venue: parte dal momento dell’acquisto del biglietto e prosegue fino allo show. Le venue devono evolversi per offrire spazi e servizi che arricchiscano ogni fase di questo viaggio.”Luca Usai – New Business & Special Project Manager, Vivo Concerti“Non esiste una venue migliore in assoluto, ma quella più adatta a raccontare un certo contenuto, in un certo momento. La nostra sfida è unire sport, entertainment e media in un’esperienza live e streaming che sia realmente immersiva.”Franco Morelli – Managing Director, Kings League Italy“L’elemento che spinge davvero gli italiani ad andare allo stadio non è solo l’evento in sé, ma l’emozione che vivono. Il pubblico oggi cerca un’esperienza completa, non solo una partita o un concerto.”Giovanni Brillanti – Research Executive, YouGov Italia“Il nostro stadio ha segnato una rivoluzione nel panorama italiano. Dopo 14 anni, la vera sfida è mantenerlo sempre attuale, adattandolo ai nuovi standard di esperienza e funzionalità.”Francesco Gianello – Facilities Management Director, Juventus FC“La sostenibilità è un gioco di squadra: se non coinvolge città, club, tifosi e istituzioni, resta solo un concetto astratto. Servono strumenti concreti, misurazione reale e un impegno collettivo per trasformarla in valore.”Cristiana Pace – Founder & CEO, Enovation Consulting“Uno stadio moderno è una piccola città: conoscerne i comportamenti, segmentare il pubblico e personalizzare l’esperienza è la chiave per creare valore – prima, durante e dopo l’evento.”Paolo Monguzzi – Stadium and Consumer Business Director, Juventus FC“Ogni evento sportivo è un’enorme macchina di dati. Il vero valore nasce quando questi dati vengono integrati, analizzati e messi al servizio dell’esperienza del fan e della performance della venue.”Giuseppe Papaianni – Account Executive, AWS“Personalizzare l’esperienza del fan non è più un’opzione. Con l’AI generativa e una content supply chain evoluta, possiamo creare contenuti su scala, rilevanti per milioni di tifosi, su ogni touchpoint.”Andrea Peron – Sales Leader, Adobe“Le venue del futuro non sono solo infrastrutture fisiche, ma ecosistemi dinamici dove tecnologia, dati e contenuti si fondono per generare esperienze memorabili. Oggi più che mai, lo stadio è un luogo di connessione culturale e sociale.”Ivan Ortenzi, MBA Professor & Football Industry ExpertCon SFS Snack Torino si è confermata la centralità delle venue sportive come laboratori di innovazione, sostenibilità e intrattenimento.Dalla progettazione architettonica all’esperienza del fan, dai dati al digitale, l’incontro all’Allianz Stadium ha tracciato nuove traiettorie per il futuro degli stadi e degli impianti multifunzionali.Un appuntamento che rafforza il ruolo di SFS come piattaforma di riferimento per costruire, insieme ai protagonisti del settore, il futuro dell’esperienza live.