Oggi la risposta alla domanda della prima parte di stagione - chi ha guadagnato tra Juve e Barcellona nello scambio Arthur-Pjanic? - appare quasi retorica. Ma a inizio anno i dubbi intorno al profilo di Arthur erano diversi. Il centrocampista brasiliano veniva impiegato poco da Pirlo e le sue prestazioni non erano dominanti come lo sono state in quest'ultima parte di stagione. Arthur è diventato una pedina fondamentale, non solo per le qualità di cui dispone ma anche perché con la sua presenza e il suo gioco, migliora la prestazione di chi gli sta intorno. Chiedere a Bentancur per conferma.

TITOLARE CONTRO LA ROMA - Come racconta questa mattina Tuttosport, Arthur, dopo aver risposato per larga parte del match di Coppa Italia contro l'Inter, dovrebbe tornare titolare contro la Roma: "In mezzo al campo torna a guidare Arthur. Il brasiliano ha superato il periodo di ambientamento e anche quello del rodaggio. È in fiducia e sempre più al centro della Juventus. Contro l'Inter ha rifiatato, subentrando solo al 76' per anestetizzare con il suo palleggio gli arrembaggi nerazzurri. L'ex Barcellona non è un regista classico - bensì una mezzala di costruzione - ma la sostanza non cambia. È lui a far girare la squadra. L'ex Barcellona è bravissimo ad alzare e abbassare i ritmi. E soprattutto, grazie a una tecnica sopraffina e a due caviglie snodabili, è praticamente impossibile portargli via palla".