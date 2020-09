1









Una giornata sui libri, poi a Torino perché c'è un debutto in campionato da organizzare. Andrea Pirlo è diventato allenatore di calcio: questo pomeriggio ha ottenuto il patentino da allenatore Uefa Pro. Come? Con un doppio esame: in mattinata ha infatti sostenuto le prove delle cinque materie proposte dal programma: tecnica e tattica, metodologia, comunicazione, psicologia e medicina. Nel pomeriggio, la discussione della tesi, sulla quale c'è ancora riservatezza. Il relatore? E' stato Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori e parte della commissione di esaminatori che ha consegnato una nuova carriera al Maestro.