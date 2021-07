Il giornalista diha commentato negli studi di Sky Sport l'Europeo di, che martedì sera giocherà con la sua Spagna a Wembley contro l'Italia. Dopo un inizio molto complicato, l'attaccante della Juve è finito al centro delle critiche, ma il Ctha continuato a schierarlo dal primo minuto dandogli fiducia: "Dopo un inizio di Europeo non all'altezza, Morata è riuscito a segnare due gol", ha detto Tecca. "La fiducia di Luis Enrique è stata fondamentale, perché non ha rilanciato solo Morata, ma tutta la squadra. Devono però stare molto attenti perché nell'ultima partita Alvaro non ha trovato soluzioni offensive e la Spagna si è salvata con un'autorete e delle belle parate del portiere".