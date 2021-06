Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha così parlato a El Transitor: "Perez ha in testa il progetto della Super League da vent’anni. È uno scherzo dire che una competizione sportiva debba tenere conto del numero di follower che un club ha sui social network. Ci sono cose sulle quali non si può discutere. Ascoltando Perez, sembra che loro fossero i nuovi Robin Hood. Stanno creando un racconto sulla Super League che non corrisponde alla realtà. Se i club che si erano proposti per questa Super League hanno commesso un’irregolarità rispetto agli statuti UEFA, vanno sanzionati. I fatti sono gravissimi. Quello che mi dispiace è che il Real Madrid pensi che una Super League possa guidare il calcio europeo".