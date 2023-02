"Non è possibile che esistano poiché tra il 2018 e il 2023 sono trascorsi cinque anni e questo tipo di sanzioni si prescrive dopo tre anni", così il presidente della Liga, Tebas, riguardo le possibili sanzioni sportive al Barcellona a seguito dell'inchiesta in cui è coinvolto il club. "Dalla Liga rispetteremo le indagini che la Procura sta per fare e, se deciderà di sporgere denuncia, dovremo presentarci nel processo penale” ha aggiunto Tebas.