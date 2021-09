Il presidente de La Liga,, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato duramente l'operato del Psg sul mercato: "I club-stato sono pericolosi per l’ecosistema del calcio quanto la Superlega. Abbiamo criticato la Superlega perché sta distruggendo il calcio europeo, e siamo altrettanto critici nei confronti del PSG. Perdite Covid oltre i 300 milioni, entrate tv in Francia in calo del 40%: come pagano 500 milioni di stipendi? Insostenibile!”.