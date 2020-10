1









Il presidente della Liga Javier Tebas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AFP, soffermandosi anche sull’ipotetica partenza di Leo Messi: "Messi via dal Barcellona? Non sarebbe un dramma, anche Cristiano Ronaldo se n’è andato via dal Real Madrid, lo stesso vale per Neymar, che è andato al PSG, e il campionato francese non è il top del panorama internazionale. Non sono i giocatori che fanno i campionati o il marchio di una competizione".