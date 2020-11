Così si è espresso Javier Tebas, l'uomo a capo della Liga spagnola, al World Football Summit: ​"Io voglio Lionel Messi nella Liga. Così come vorrei Cristiano Ronaldo, Klopp, Mourinho, Guardiola. Servono per migliorare le strategie. Però queste presenze non sono imprescindibili. Quattro o cinque anni fa si chiedevano cosa sarebbe successo quando Messi e Cristiano avrebbero lasciato... succederà, un giorno o l’altro, ma siamo preparati: i giocatori sono molto importanti, ma non così come vediamo nei media! Nessun contratto dice 'Se Messi va via ti paghiamo di meno'. Ci sono già contratti chiusi per i prossimi quattro anni. Certo, possono andare via degli sponsor, ma il brand de LaLiga che abbiamo confezionato è unico. Messi è il miglior giocatore di sempre e vorrei che rimanesse in Spagna a finire la sua carriera."