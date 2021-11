Intervenuto a Roma al Social Football Summit, il presidente dellaspagnola Javierha parlato anche della, sostenendo che "non avrebbe risolto le problematiche del calcio europeo". "Il calcio non è rappresentato da venti club per quanto grandi e potenti siano", le sue dichiarazioni, riprese da TMW. "Abbiamo oltre 1.500 club che non erano compresi in quel progetto. La Superlega avrebbe aggravato le condizioni di tutti gli altri. I problemi scaturiti dalla pandemia non si risolvono cambiando i format, ma attraverso norme di controllo economico nei campionati domestici. La Superlega non risolve questo, anzi distruggerebbe l'ecosistema del calcio".