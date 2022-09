Il presidente della Liga, Javier, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Influencers tornando sul tema Superlega: “Il problema che ha il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, è che se La Liga è più forte e i club possono essere economicamente più solidi e avere giocatori e infrastrutture migliori,I club non vogliono distruggere i campionati nazionali e la Super League li distrugge, qualunque cosa dica Florentino Pérez. Quello che sta facendo Florentino Pérez con il suo progetto danneggia il Real Madrid. Si crea una distanza con il resto dei tifosi in Spagna, che prima non esisteva”.