Il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo non è la stessa cosa. Lo dicono da un anno i suoi ex compagni, e ora anche il presidente della Liga Javier Tebas ha lanciato un messaggio al portoghese: "Vorrei che tornasse in Spagna" ha detto ai microfoni di Canal 11.



NON SOLO CR7 - Anche se: "Onestamente pensavo che il suo addio avrebbe influito di più, ma in ogni caso è meglio avere un campionato con Cristiano che senza". CR7 ma non solo: "Mi piacerebbe anche che Josè Mourinho tornasse in una panchina spagnola. E' un grande allenatore e un nome importante per promuovere il nostro campionato".