Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato al Golazo del gol soffermandosi sulla Superlega: "I leader della Superlega hanno dimostrato profonda ignoranza. C'è stata una mancanza di rispetto per tutte le squadre della Liga. Non mi piace parlare di tradimento perché si è parlato a lungo di Superlega. Ma quando nascondi qualcosa, muovendoti in modo clandestino, non fai bene agli altri. Il Real Madrid è in alcune istituzioni della Liga, devono dare spiegazioni agli altri club, non al presidente della Liga. Gli è stato chiesto più volte se ci fosse dietro questo progetto e non hanno mai dato risposta. Se vinci questa battaglia, significa vincere per il calcio europeo e spagnolo. Non è una battaglia personale contro nessuno. La Superlega era totalmente pericolosa per il nostro calcio".