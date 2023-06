Il presidente della Liga spagnola Tebas, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Marca, dove ha fatto una sorta di appello nei confronti di Mbappè, invitandolo ad andare a giocare in Spagna.'Speriamo che Kylian possa venire a giocare nella Liga. Se me lo chiedete da tifoso, io credo che Mbappé lascerà Parigi già quest’estate, perché la UEFA ha aumentato i controlli economici sui club e il Paris Saint-Germain ha bisogno di abbassare il suo monte ingaggi. Penso che il Real Madrid abbia le capacità per poter realizzare questo colpo'.