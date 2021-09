A Sport, il presidente de LaLiga,, ha parlato dell'addio di Messi: "Il suo trasferimento al PSG può essere dannoso per la Liga? Sì, come quando se ne andarono Ronaldo, Guardiola o Mourinho. Sapevamo che un giorno sarebbe successo. Abbiamo avuto la grande fortuna di avere i due migliori calciatori del mondo nelle due migliori squadre del mondo. Forse la partenza di Messi è stata un po' più dolorosa, personalmente lo considero il migliore della storia. Non meritava di andarsene così".