Javier, numero uno della, ha risposto attraverso i propri canali al comunicato del, intenzionato a far causa per l'accordo tra la massima serie spagnola e il fondo d'investimento ​. Queste le sue parole: "Il metodo minaccioso che Florentino Perez utilizza da anni in privato viene ora portato in pubblico. Club e istituzioni sopportano da anni le sue minacce. Dal 2015 contro le vendite centralizzate, le continue impugnazioni di accordi, la Superlega…Il Real Madrid merita di più".