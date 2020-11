Matteo Fabris, Team Manager della Juventus, ha parlato nel corso della consegna “virtuale” degli attestati a tutti i partecipanti alla prima edizione del “Corso di formazione ed aggiornamento per il ruolo del Team Manager”.



Il tesserato bianconero, riporta il sito dell'AIC, ha detto: “È stato un vero piacere per me poter partecipare a questo corso che ho vissuto come un momento di condivisione stimolante di tematiche utili per chi vuole avvicinarsi a questa professione e chi vuole approfondirne determinati aspetti. La figura del Team Manager, infatti, si è molto evoluta nel tempo e credo che il corso dell’AIC sia arrivato in un momento in cui il mondo del calcio sta cambiando rapidamente ed in cui è fondamentale continuare ad aggiornarsi per farsi trovare pronti alle prossime sfide che ci aspettano”.