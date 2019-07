Ultima tappa della tournée asiatica per la Juventus che a Seul sfida il Team-K League, la selezione dei migliori calciatori del campionato coreano. Inizio dell'incontro alle ore 13.00, seguilo in diretta su ilBianconero.com.



DIRETTA:



1' Inizia la ripresa



45' GOL K LEAGUE: SEGNA CESINHA CHE ESULTA COME CR7 ASSIEME A DUE COMPAGNI DI SQUADRA. RONALDO NON SEMBRA FELICISSIMO IN PANCHINA ANCHE SE POI I DUE SI CHIARISCONO. L'ESULTANZA NON ERA COMUNQUE FATTA IN SEGNO DI SFIDA



39' Grande parata di Hyeonwoo che si allunga e dice no al sinistro velenoso di Beruatto. Intanto entra Pinsoglio per Szczesny.



40' Fallo di Cancelo che blocca una ripartenza: giallo.



23' Punizione da lontano di Cesinha, deviata in corner.



18' Higuain si gira in area di rigore e calcia, Hyeonwoo respinge con i pugni



15' Da azione da calcio d'angolo, Pjanic si ritrova la palla sul destro e da posizione defilata impegna ​Hyeonwoo, che chiude il suo angolo e mette in corner.



8' PAREGGIO DELLA JUVE: Muratore! Higuain si fa subito perdonare servendo al centrocampista l'assist per il pari che arriva dal limite dell'area.



7' GOL TEAM-K LEAGUE: Capolavoro di Osmar che strappa palla ad Higuain a centrocampo e da oltre 25 metri scarica all'incrocio dei pali.



1' Inizia la partita



TEAM-K LEAGUE-JUVENTUS- 2-1 LIVE

Marcatori: 7' p.t. Osmar (TKL), 8' p.t. Muratore (J), 45' p.t. Cesinha (TKL)



TEAM K-LEAGUE (4-3-3): Hyeonwoo; Hongchul, Valentinos, Youngsun, Yong; Osmar, Bitgaram, Bokyung; Cesinha, Donggook, Eder. All. José Morais



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (39' p.t. Pinsoglio); Cancelo, de Ligt, Rugani, Beruatto; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Sarri